Vogels geduchte aanvallers van jeukrupsen

Vogels zijn geduchte aanvallers van de eikenprocessierups. Onderzoek in een proefgebied in Drenthe heeft aangetoond dat er veel minder rupsennesten voorkomen in een gebied waar veel vogels rondvliegen.

Ook waren de wel aangetroffen nesten daar veel kleiner volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups en de Wageningse universiteit (WUR).

Onderzoekers hingen in Wapserveen vogelnestkasten in 64 bomen. Nu blijkt dat de jeukrups in die bomen 127 nesten heeft gemaakt. Maar in een vergelijkbaar gebied in dezelfde omgeving zaten 356 nesten, bijna driemaal zoveel, aldus de onderzoekers. De nesten in de bomen met de nestkasten waren ook niet zo groot, terwijl nesten in het andere gebied wel tot een meter lang waren.

Koolmezen, spechten, spreeuwen en koekoeken eten de rupsen in de nesten en voeren ze aan hun jongen. „Ophangen van nestkasten is een goede deeloplossing voor het rupsenprobleem”, aldus bioloog Arnold van Vliet. „Maar dat moet wel in het najaar gebeuren, zodat vogels niet elders gaan nestelen. Gemeenten kunnen rupseneters ook lokken met goede beplanting. Er loopt al een onderzoek naar de meest geschikte vegetatie.”