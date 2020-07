Vogelaars helpen vogelaars via birdingplaces.eu

Redactie natuur

Vogelaars willen ook op vakantie graag foto’s kijken. Maar het lokale toeristenbureau weet vaak niet waar de mooie plekken daarvoor zijn. Via birdingplaces.eu kunnen vogelaars hun collega’s uit andere regio’s of andere landen de weg wijzen door mooie vogelkijkplekken uit de eigen regio of in elders in Europa te delen. Er staan al meer dan 1100 vogelgebieden op de site, waarvan bijna 200 in Nederland. Bij elke vogelplek staat informatie. Hoe je het gebied het best kunt verkennen. Waar je kunt parkeren. Wat de beste vogelkijkpunten zijn. Welke weg of welk pad je moet hebben. Inclusief een lijst met vogels die in het gebied leven en waar je die kunt zien. Elk gebied heeft een gedetailleerde kaart met wandelroute.