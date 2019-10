Vlinderstichting: Klimop is belangrijke voedselbron voor insecten

Er zijn mensen die een hekel hebben aan klimop en vinden dat deze plant veel te veel aanwezig is in tuinen en openbaar groen. Insecten zijn er echter groot fan van, want zo laat in het jaar is er bij de bloeiende klimop nog nectar en stuifmeel te vinden, meldde De Vlinderstichting maandag. De bloeitijd van de Hedera helix begint in september en loopt ver door, soms zelfs tot aan de Kerst.

Als vlinders zoals dagpauwoog, gehakkelde aurelia en kleine vos de winter willen overleven, moeten ze ervoor zorgen dat ze zo veel mogelijk reserves binnenkrijgen. De atalanta en de distelvlinder zoeken brandstof voor hun tocht naar het zuiden. Het bont zandoogje heeft energie nodig om zich in de nazomer te kunnen voortplanten. Voor al die soorten vlinders is de nectar van de klimop onmisbaar.

Ook nachtvlinders, zweefvliegen en honingbijen halen er stuifmeel en nectar. Er is zelfs een solitaire wilde bij die zijn nectar vrijwel uitsluitend bij de klimop haalt: de klimopbij.