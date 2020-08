Vlindersoorten in kritieke toestand door hittegolf

De langdurige hittegolf van deze maand heeft een aantal al bedreigde vlindersoorten in kritieke toestand gebracht. Sommige soorten zijn deze maand zelfs helemaal niet meer gezien. Van andere soorten zijn nog maar enkele exemplaren waargenomen. Hoewel het vlinderjaar nog niet is afgelopen, denkt de Vlinderstichting dat de derde droge zomer op rij een aantal soorten fataal zal worden.

Eind juli was de Vlinderstichting nog gematigd positief, omdat het in die maand geregeld regende terwijl het ook niet zo warm was. Maar de hittegolf in augustus en de daardoor veroorzaakte droogte hebben veel soorten alsnog in de verdrukking gebracht, aldus de organisatie.

Van het veenhooibeestje, het veenbesblauwtje en de veenbedparelmoervlinder, die allemaal in het hoogveen leven, zijn maar weinig exemplaren gezien. Ook van soorten die op stuifzand en hei leven, zoals de heivlinder, is in vergelijking met het langjarig gemiddelde maar een fractie van het normale aantal waargenomen. Rupsen en vlinders hebben niets te eten als in hun leefomgeving planten en bloemen verdorren door de hitte en de droogte.

De kleine vuurvlinder, het hooibeestje en het bruine blauwtje hebben het volgens de Vlinderstichting wel goed gedaan in de hitte. Deze soorten kunnen zich makkelijk aanpassen aan het klimaat.