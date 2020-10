Verwilderde kat Texel naar opvang in Friesland

Verwilderde katten vormen al jaren een bedreiging voor broedvogels en andere beschermde dieren op Texel. Maandag is begonnen met het vangen van de katten. De verwilderde katten gaan naar Friesland.

Veel tijd en geld is nodig om van een verwilderde kat een aangename huisgenoot te maken en vaak lukt dat ook niet. Daarom is kattenopvang Bastet in het Friese Munnekezijl een van de weinige centra die de verwilderde katten opvangt die Staatsbosbeheer in samenwerking met de Stichting Zwerfkatten vangt bij Natura2000-gebieden op Texel.

Het Waddeneiland kampt al jaren met zo’n 200 verwilderde huiskatten, die een bedreiging vormen voor vogels, reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren als de noordse woelmuis. Met name vogels die op de grond broeden, zoals de wulp en de tapuit, lopen gevaar, zegt boswachter Anna Sprenkeling van Staatsbosbeheer.

Muizenvangers

Zo’n 450 eilanders lieten afgelopen vrijdag en zaterdag hun huiskat kosteloos chippen om te voorkomen dat hun Poekie wordt aangezien voor een verwilderde kat, pardoes wordt ingerekend en naar elders gebracht. Tamme katten zonder chip blijven een tijdje op Texel en kunnen alsnog worden afgehaald.

Maandag is een begin gemaakt met het vangen van de verwilderde katten. Niet alleen bij natuurgebieden, maar ook bij boerderijen. De katten daar laten zich evenmin gemakkelijk pakken en worden in overleg met de boer ter plekke gesteriliseerd, ontwormd, gechipt en weer vrijgelaten. „Katten die gecastreerd of gesteriliseerd zijn, gaan minder ver weg en vormen minder gevaar voor de natuur”, aldus Sprenkeling. „De boer heeft behoefte aan muizenvangers.”

Er zijn afspraken met de Stichting Zwerfkat om nieuwe muizenvangers te leveren als de katten op de boerderij uit de tijd zijn. „Zwerfkatten van elders kunnen daar dan heen”, aldus de boswachter, die denkt tot het voorjaar nodig denkt te hebben om de ongewenste katten te vangen. „We gaan door zolang het nodig is.” Het project wordt gefinancierd door Dierenlot, Nationaal Park Duinen van Texel, de gemeente Texel en de provincie Noord-Holland.

Boerderijkat

Verwilderde katten gaan naar kattenopvang Bastet in het Friese Munnekezijl, op de grens met Groningen. De opvang is een van de weinige die deze dieren accepteert omdat ze doorgaans pas na lange tijd kunnen worden geplaatst. „Het kan jaren duren voor het een lieve kat wordt. Als dat al gebeurt”, aldus Kelly Sikkema, vrijwilligster in het centrum dat ook werkt met mensen met een beperking.

Sommige katten zijn zozeer verwilderd dat ze er zullen blijven, net zoals de dieren die niet zindelijk zijn of om andere redenen ongeschikt zijn als huisdier. Verwilderde katten zijn gewild als boerderijkat omdat het geduchte muizenvangers zijn. „Ze zijn gewend zelf hun kostje bij elkaar te scharrelen”, verklaart Sikkema.

De opvang zelf is geen probleem. „Als wij in het binnenverblijf aan het werk zijn, gaan de verwilderde katten altijd naar een buitenren, de huiskatten blijven gewoon zitten. Na drie tot vier weken zijn de verwilderde dieren weer wat aan mensen gewend. Soms laten ze zich dan aaien, maar er zijn er ook die dat nooit toelaten.”

Er zijn nu zo’n zestig tot zeventig katten in het centrum en er wordt gewerkt aan uitbreiding met een ren van honderd bij tien vierkante meter. Daar komt ook een stacaravan, waar de katten bij regen en kou kunnen schuilen.

Anders dan veel huiskatten, leven verwilderde katten in groepen. Dat levert geen vechtpartijen op. „Huiskatten tolereren niet altijd een soortgenoot. Sommige beschouwen hun baasje of huis als eigendom dat ze niet met andere katten willen delen. Bij verwilderde katten speelt dat niet, die liggen gewoon met drie tot vijf in één mand.”