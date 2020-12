„Vervang zwarte vleermuiskasten door lichtgekleurde”

Wie een vleermuiskast wil ophangen, moet erop letten dat die niet in de volle zon komt. Zeker niet als het een donkergekleurde kast is. Die kan dan snel oververhit raken.

Beter is het om op zo’n plek een lichtgekleurde kast op te hangen. Dat meldden zondag drie organisaties die er onderzoek naar hebben gedaan.

Het advies luidt nu nog vaak om een donkergekleurde kast te gebruiken, omdat Nederland te boek staat als koud kikkerland. Maar dat is niet meer zo, zeggen de onderzoekers, en dus moet het advies worden herzien. Een donkergekleurde vleermuiskast kan het beste worden opgehangen in een schaduwrijk bos of onder een dakrand. In de zon is een lichtgekleurde beter. Ook het materiaal waarvan de kast is gemaakt, heeft invloed op de binnentemperatuur. Kasten van multiplex en douglashout raken sneller oververhit dan vleermuiskasten van houtbeton.