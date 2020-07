Verbod op diesels van voor 2006 in centrum Den Haag

In het centrum van Den Haag zijn vanaf medio volgend jaar alleen nog dieselauto’s met een bouwjaar vanaf 2006 toegestaan. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

Ook voor vrachtauto’s op diesel worden de regels aangescherpt. Vanaf 2022 mogen die alleen nog de stad in met emissieklasse 6. Dat is een bouwjaar vanaf ongeveer 2014. Dat geldt dan ook voor autobussen.

„Hiermee zetten we weer een stap richting schonere lucht in Den Haag, voor alle Hagenaars die elke dag last hebben van de gevolgen van vieze lucht”, zegt wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie).

Volgens de gemeente zijn bij het bepalen van de emissieklasse de landelijke richtlijnen gevolgd. Het kabinet gaf gemeenten die een milieuzone willen eerder de keus tussen een ‘gele zone’ en een strengere ‘groene zone’. Den Haag kiest nu voor die laatste waarbij alleen personen- en bestelauto’s op diesel vanaf euroklasse 4 zijn toegestaan.

De gemeente biedt inwoners ook een omruilregeling aan. Ze kunnen een dieselauto of bestelbus inruilen voor een tegoed van 1000 euro voor alternatief vervoer, zoals een elektrische fiets, een deelauto of het ov.

Op dit moment zijn er drie steden die een milieuzone hebben voor diesels: Amsterdam, Arnhem en Utrecht. In Rotterdam is de milieuzone sinds dit jaar afgeschaft, omdat het milieueffect ervan tegenviel. Ook zijn er in tal van steden beperkingen voor dieselvrachtauto’s, waaronder dus in Den Haag.