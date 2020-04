Venus reist door het Zevengesternte

Janneke van Reenen-Hak

Al maanden is de heldere planeet Venus een echte blikvanger aan de westelijke avondhemel. Zeker op vrijdag 3 en zaterdag 4 april is de planeet het bekijken meer dan waard. Dan reist de avondster door de Plejaden, een sterrenhoop in het sterrenbeeld Stier die ook wel bekendstaat als het Zevengesternte. Met het blote oog zijn er van deze sterrenhoop hooguit zes sterren te zien, maar met een verrekijker of kleine telescoop enkele tientallen. Het is de moeite waard om twee keer op een avond te kijken en de positie van Venus ten opzichte van de sterren op papier vast te leggen. Dan valt op dat Venus vrij snel verschuift. Venus is immers net als de aarde een planeet die om de zon draait. Vergelijk je de tekening van 3 en 4 april met elkaar, dan zie je dat de planeet in één nacht vrijwel de hele sterrenhoop doorreist.

