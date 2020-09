Veevoerreus ForFarmers gaat voor groei en duurzaamheid

Veevoergigant ForFarmers wil de komende jaren verder groeien, zowel op eigen kracht als door overnames. Het bedrijf wil bovendien voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. Tegelijk moet de winstgevendheid voor de aandeelhouders omhoog.

Dat bleek dinsdag bij de presentatie van de bedrijfsstrategie tot 2025.

De veevoerreus, waarvan het hoofdkantoor in Lochem staat, is met een verkoop van ruim 10 miljoen ton diervoeders en een omzet van 2,5 miljard euro per jaar nu al marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Polen. Het streven is om de komende jaren door gerichte overnames –namelijk waarmee geld te verdienen valt– nog zeker twee nieuwe landen aan dat rijtje toe te voegen. Dat kunnen eventueel landen buiten Europa zijn, zei topman Yoram Knoop.

In Noordwest-Europa loopt de veehouderij tegen grenzen aan. Boeren kampen met steeds zwaardere milieumaatregelen. Knoop noemde in dit verband de fosfaat- en stikstofproblematiek in Nederland. Hier verwacht hij de komende jaren een lichte krimp in de meeste veehouderijsectoren.

Brexit

Groeikansen zijn er in het Verenigd Koninkrijk, dat volgens Knoop op dit moment 40 procent van zijn vleesbehoefte van het Europese vasteland importeert. ForFarmers verwacht dat de veehouderij in dit land een impuls krijgt van de brexit. Van de Poolse markt heeft de onderneming grote verwachtingen. De veehouderij in dat land groeit hard.

Het bedrijf wil boeren in de thuismarkten aan zich binden door te streven naar „de laagste kosten” en een „optimaal rendement” voor de veehouders. Strategie daarbij is om de levering van voer gepaard te laten gaan met gerichte adviezen en vernieuwende voerconcepten op basis van data-analyses.

De veevoerproductie moet ook duurzamer worden, vindt ForFarmers. Zo wil het bedrijf meer reststromen uit de voedingsindustrie in het voer verwerken. De grondstoffen palmolie en sojameel moeten in 2025 voor 100 procent verantwoord zijn geproduceerd. Vijf jaar later moet dat met alle grondstoffen het geval zijn.

Voetafdruk

Ook moet de voederconversie omhoog, dat is de hoeveelheid voer die dieren nodig hebben om vlees, melk of eieren te produceren. Dat alles moet leiden tot verkleining van de CO2-voetafdruk.

De groeiplannen moeten leiden tot een onderliggende Ebitda (winst voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen) tussen 125 en 135 mijloen euro in 2025. In 2019 bedroeg die 88,5 miljoen. De operationele kosten moeten de komende vijf jaar met ten minste 10 miljoen euro omlaag.

Aandeelhouders gaan extra profiteren. Van de onderliggende winst na belasting wordt straks 40 tot 60 procent uitgekeerd. Dit was tot nu toe 40 tot 50 procent. Het aandeel ForFarmers, dat sinds 2016 is genoteerd aan de Amsterdamse beurs, sloot dinsdag 3,6 procent hoger op 5,50 euro.