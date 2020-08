Veevoermaatregel van tafel, levert geen stikstofwinst op

Minister Carola Schouten (Landbouw) ziet toch af van de maatregelen voor het verminderen van eiwit in het krachtvoer voor koeien, zo melden RTL Nieuws en NOS woensdag. De maatregel, die voor stikstofreductie moest zorgen, zorgde voor veel weerstand bij boeren.

Boerenactiegroep Agractie bevestigt dat het ministerie van Landbouw woensdag in een gesprek heeft aangegeven dat de maatregel niet wordt ingevoerd.

De bedoeling was dat de maatregel per 1 september in zou gaan. Nu blijkt dat de plannen toch te weinig stikstofbesparing opleveren.

De afgelopen maanden hebben meerdere grote protesten plaatsgevonden. Het stuitte de boeren tegen de borst dat ze minder eiwitrijk voor aan hun dieren moesten geven, omdat dit volgens hen tot gezondheidsproblemen zou kunnen leiden bij de koeien.

Schouten liet hierop al weten met de sector en met experts in gesprek te gaan. „Mocht hieruit naar voren komen dat aanvullende diergezondheidsrisico’s te verwachten zijn, dan zal ik de regeling hierop aanpassen”, aldus de minister destijds.

Agractie zegt „blij met dit nieuws” te zijn en stelt dat het voor veel boeren een „opluchting” zal zijn.



De gematigde boerenactiegroep Agractie meldt dat het ministerie van LNV in een gesprek heeft aangegeven dat de voermaatregel van tafel is. “Wij zijn blij dat het ministerie en het kabinet nu, mede wegens de droogte van afgelopen voorjaar en deze zomer, inzien dat deze regeling niet acceptabel is”, laat woordvoerder Bart Kemp weten. Boerenorganisaties hebben steeds gezegd dat beperking van het eiwitgehalte in krachtvoer de gezondheid van het vee in gevaar brengt. Zij vinden dat het aan de boeren zelf is om te bepalen hoe zij hun dieren het beste kunnen voeren.

Ook brancheorganisatie LTO Nederland liet eerder al weten dat de eiwitnorm van tafel moest. De land- en tuinbouworganisatie wijst onder meer op het negatieve effect van de droogte de laatste weken. „De maatregel staat symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving”, aldus LTO. „De recente droogte verergert de zorgen over de haalbaarheid van de maatregel. Met name jongvee en hoogdrachtige koeien zouden volgens LTO gezondheidsrisico’s lopen door de maatregel.