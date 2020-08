Veevoermaatregel van de baan, levert geen stikstofwinst op

Een verplichte aanpassing aan het krachtvoer dat melkveehouders hun dieren geven, gaat van tafel. De maatregel was bedoeld om de stikstofuitstoot van de sector te verminderen, maar levert in dat verband te weinig op. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws.

De nieuwe regels leidden tot felle protesten van boeren. Zij betoogden dat minder eiwitrijk voer naast de melkproductie ook de gezondheid van hun koeien zou schaden. Eerder deze week liet het ministerie al weten daar serieus naar te kijken, ook omdat door het droge en warme weer de kwaliteit van het gras te wensen zou overlaten.

Maar uiteindelijk zou volgens ingewijden de beperkte stikstofruimte die de maatregel oplevert de doorslag hebben gegeven. Een verlaging van de stikstofuitstoot is hard nodig om de komende tijd vergunningen af te kunnen geven voor de bouw van bijvoorbeeld woningen. Verantwoordelijk minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur) zal nu met vervangende maatregelen moeten komen.

Te weinig bescherming voor kwetsbare natuurgebieden

De Raad van State zette vorig jaar een streep door de manier waarop tot dan toe vergunningen werden verleend voor projecten waarbij stikstof vrijkomt. De aanpak bood volgens de hoogste bestuursrechter te weinig bescherming voor kwetsbare natuurgebieden.



De gematigde boerenactiegroep Agractie meldt dat het ministerie van LNV in een gesprek heeft aangegeven dat de voermaatregel van tafel is. “Wij zijn blij dat het ministerie en het kabinet nu, mede wegens de droogte van afgelopen voorjaar en deze zomer, inzien dat deze regeling niet acceptabel is”, laat woordvoerder Bart Kemp weten. Boerenorganisaties hebben steeds gezegd dat beperking van het eiwitgehalte in krachtvoer de gezondheid van het vee in gevaar brengt. Zij vinden dat het aan de boeren zelf is om te bepalen hoe zij hun dieren het beste kunnen voeren.

Ook brancheorganisatie LTO Nederland liet eerder al weten dat de eiwitnorm van tafel moest. De land- en tuinbouworganisatie wijst onder meer op het negatieve effect van de droogte de laatste weken. „De maatregel staat symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving”, aldus LTO. „De recente droogte verergert de zorgen over de haalbaarheid van de maatregel. Met name jongvee en hoogdrachtige koeien zouden volgens LTO gezondheidsrisico’s lopen door de maatregel.