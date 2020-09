Veel nieuw leven op oesterbank boven Schiermonnikoog

De door het Wereld Natuurfonds (WNF) en ARK Natuurontwikkeling aangelegde oesterbank bij de Borkumse Stenen, een zeegebied in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog, wemelt van nieuw leven. Dat concluderen duikende onderzoekers van het WNF, Bureau Waardenburg en Get Wet Maritiem, die dinsdag en woensdag het gebied hebben bezocht.

De oesters die in 2018 zijn uitgezet kregen in 2019 al nakomelingen. Dit jaar werd vastgesteld dat veel van de oesters nog in leven zijn en een nieuwe generatie is voortgebracht. Volgens de onderzoekers vervullen de oesters inmiddels een riffunctie. Het rif biedt een veilige plek voor onderwatersoorten die eerder niet op deze plek voorkwamen.

In mei 2018 werden duizenden oesters op de zeebodem in het gebied geplaatst. „We deden dit om de oesterriffen een ‘kickstart’ te geven. We hebben de platte oesters uitgezet op de zeebodem, voor een deel met behulp van 3D-geprinte zandstenen rifstructuren. Ik ben erg enthousiast over de resultaten. De oesters zijn springlevend, zijn enorm gegroeid, planten zich voort en we hebben soorten ontdekt die we hier vorig jaar nog niet tegenkwamen”, zegt Emilie Reuchlin, één van de onderzoekers.

De duikers vonden soorten als de kiezelkrab, tongschar, het egelslakje, en een flinke aanwas baksteenanemonen. Op veel oesters zijn dwerginktviseitjes afgezet en ook jonge schelpdieren vinden er hun vestigingsplaats. Ook werden op het rif grote garnalen, anemonen en veel zachte koralen aangetroffen. Dat zijn soorten die allemaal een rif nodig hebben.

De resultaten bieden perspectief voor het herstel van de biodiversiteit in de Noordzee, dat de afgelopen decennia is gekelderd.