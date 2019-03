Veel minder vlinders

Er zijn steeds minder vlinders. In ruim honderd jaar nam het aantal met ruim 80 procent af en er verdwenen vijftien soorten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het CBS baseert zich daarbij op wetenschappers die de leefgebieden van vlinders onder de loep namen.

Drie jaar geleden signaleerden De Vlinderstichting en het CBS nog een lichte toename van zeldzame soorten als de grote parelmoervlinder, de kleine heivlinder en de zilveren maan. Vrijdag meldt het CBS echter dat de nieuwste inzichten laten zien dat de afname doorgaat, ook bij zeldzame soorten. Van de vijftig soorten die tussen 1890 en 2017 werden gevolgd, nam de helft in aantal af.

Lang, tot 2000, daalde het aantal vlinders in heidegebieden minder sterk dan het aantal vlinders dat in gras- en bosgebied leeft. Maar ook op de heide neemt nu het aantal vlinders af, onder meer door bodemverzuring en doordat de heidegebieden verbrokkelen. Er zijn steeds minder geschikte leefgebieden voor vlinders. Alleen in natuurreservaten vinden vlinders nog soorten kruiden die een eeuw geleden nog in bijna alle weilanden stonden.

Belgiƫ en het Verenigd Koninkrijk melden een vergelijkbare achteruitgang van het aantal vlindersoorten.