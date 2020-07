Vanuit de Zwarte Zee opgerukt naar Nederland: de Kaukasische dwerggrondel

Onderzoekers van Ravon hebben dit voorjaar in de Biesbosch een voor Nederland nieuwe vissoort gevangen. Het gaat om de uitheemse Knipowitschia caucasica, vanaf nu Kaukasische dwerggrondel genoemd. Dat meldde de kennisorganisatie dinsdag. Al snel bleek dat de Kaukasische dwerggrondels zich onopgemerkt ruim hebben weten te verspreiden in Nederland.

Oorspronkelijk komt deze soort voor rondom de Zwarte Zee. Eerder bereikten uit deze regio de marmergrondel, de zwartbekgrondel, de Kesslers grondel en de Pontische stroomgrondel ons land. Het Main-Donaukanaal, een gegraven verbinding tussen het stroomgebied van de Donau en de Rijn, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opmars van deze exoten. Het is ook mogelijk dat de soort bij het uitzetten van sportvissen is meegelift, zoals eerder in Turkije gebeurde.