Twee keer een blauwe maan in 2018

Tot twee keer toe staat er in 2018 een blauwe maan op de kalender, op 31 januari en op 31 maart. Dat klinkt als een veelbelovend sterrenkundig verschijnsel, maar valt in de praktijk een beetje tegen. Een blauwe maan is een gewone volle maan, met dit verschil dat het de tweede volle maan in dezelfde maand is. Met uitzondering van februari duren kalendermaanden iets langer dan een maanmaand, die ruim 29,5 dagen telt. Dat maakt het mogelijk dat in één kalendermaand twee keer het verschijnsel volle maan zich aandient.

Voor de hele 21e eeuw staan er 41 blauwe manen op de kalender, iets minder dan één per twee jaar dus. Daarmee is 2018 –met zelfs twee blauwe manen in één jaar– een opvallend jaar te noemen. Minstens zo opmerkelijk is dat februari het dit jaar zonder volle maan moet doen.