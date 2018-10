Thee uit de tuin met Brabantse plant

Thee uit de achtertuin. Dat is wat het bedrijf Tea by me uit het Brabantse Zundert mogelijk maakt. ”Let’s make tea local” is de slogan, ”Laten we thee lokaal maken”. Er komt echter nog heel wat bij kijken voordat je echte Nederlandse thee drinkt.

Uitgestrekte theeplantages zoals in India, China, Indonesië of Japan zijn er nog niet in Nederland. Sterker, de eerste echte plantage van Tea by me wordt pas komend jaar door middel van crowdfunding gerealiseerd in Zundert.

Toch kan verkoper Dionne Oomen (27) bezoekers wel theeplanten laten zien. Ze staan verspreid op de kwekerij Special Plant, het zusterbedrijf van Tea by me. Oost-Europese én Nederlandse arbeiders zijn bezig met het rooien van sierplanten.

Iets verderop staan een paar boogkassen vol jonge theeplantjes. Oomen: „Het begon allemaal toen de eigenaar van Special Plant, Johan Jansen, een reis naar China maakte en daar theeplantages bezocht. Het leek hem geweldig om in Nederland theeplanten te kweken. Geen enkel ras was echter bestand tegen vorst.”

Thee uit Nederland

Acht jaar ontwikkelen

Het kostte Jansen uiteindelijk acht jaar om een vorstbestendige theeplant te ontwikkelen. Onmiddellijk vroeg hij kwekersrecht aan voor de Camellia sinensis hardy SPZ. De Latijnse naam voor theeplant is Camellia sinensis, hardy wijst op de winterhardheid en SPZ staat voor Special Plant Zundert. Oomen: „De moederplanten komen uit Japan en Sotsji, Rusland. Daar kennen ze ook koude periodes.” Het kwekersrecht betekent dat de plant alleen door ons gekweekt mag worden of met onze toestemming.”

De verkoop verloopt als een tierelier. Oomen verwacht dat er in 2018 ruimschoots 1 miljoen theeplanten over de toonbank zullen gaan. „Het is een mooie, groenblijvende plant, die geen blad verliest en in de winter bloeit. En waar je dus eventueel zelf thee van kunt maken.”

Tea by me brengt de theeplanten via de veiling bij groothandelaren aan de man. Een kale plant levert het bedrijf 4,50 euro op, verpakt als een cadeautje komt daar 2 euro bij. Consumenten kunnen de planten kopen bij winkelketen WAAR, met vestigingen over het hele land. Bij een webshop zoals baldur-nederland.nl kost een plant zonder verzendkosten 8,99 euro.

Tea by me kreeg binnen korte tijd ook internationaal voet aan de grond. Planten van het bedrijf groeien inmiddels op kwekerijen in Zweden, Finland, Estland, Georgië, Spanje, op de Azoren, in Canada en de Verenigde Staten. Daar worden ze verkocht als sierstruik.

In Frankrijk en in België, op het Kanaaleiland Jersey en in Zundert wordt er ook professioneel thee van gemaakt.

Want dat was de volgende stap van Tea by me: thee maken. Oomen: „Johan dacht: wat de Chinezen kunnen, dat kunnen wij ook. Alleen zijn zij niet zo scheutig met het verstrekken van informatie over de beste manier om thee te maken.”

Jansen ging in zee met theesommelier Anne Adams (43). Zij maakt sinds vorig jaar groene thee van de Zundertse planten. Dat gaat allemaal met de hand, laat Adams zien. „We plukken de twee bovenste blaadjes en het topje van de theeplant. Daarna blijven ze enkele dagen liggen, dat heet wilten. Vervolgens ga ik de blaadjes verhitten.”

Garage

In een garage op de kwekerij staan twee grote wokpannen waar dit proces plaatsvindt. De volgende stap is het rollen van de theeblaadjes. „Net zoals je gehaktballen draait.” Ten slotte gaan de blaadjes nog een keer in de wok. Van 4 kilo verse theeblaadjes blijft na een urenlang proces uiteindelijk maar 1 kilo thee over.

Die handmatige productie maakt de Nederlandse thee duurder dan Aziatische thee. Een Tea by me-zakje van 10 gram kost 3,99 euro. Het bedrijf wil volgend jaar een loods bouwen met daarin machines die het proces grotendeels van Adams overnemen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Zundertse thee voor een betaalbare prijs in de supermarkten ligt. Adams: „Het duurzame concept spreekt de mensen aan: geen thee uit Verweggistan, maar uit eigen land.”

Tea by me

Bedrijf: Tea by me

Waar: Zundert (Noord-Brabant)

Diensten: theeplanten, thee

Aantal werknemers: 5

Sinds: 2017