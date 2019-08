Thaise tycoon moet cel in voor stropen in reservaat

De Thaise bouwmagnaat Premchai Karnasuta (65) is vorige week tot zes maanden cel veroordeeld wegens onder meer betrokkenheid bij stropen en een poging tot omkoping van opzichters in een Thais natuurreservaat.

Multimiljonair Karnasuta is grootaandeelhouder en directeur van Italian-Thai Development, een van de grootste bouwbedrijven in Thailand. Hij behoorde in 2016 volgens Forbes samen met zijn zus nog tot de vijftig rijkste mensen van Thailand met een geschat vermogen van 630 miljoen dollar (568 miljoen euro).

De rechtszaak trok grote aandacht, omdat gevreesd werd dat de tycoon er wegens zijn rijkdom en invloed er met een milde straf vanaf zou komen. Medeverdachten werden in maart al veroordeeld wegens het bezit van het karkas van een gedode zwarte panter.

De advocaat van de bouwmagnaat heeft aangekondigd in beroep te gaan. Karnasuta is op borgtocht vrij.