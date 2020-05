Tekort aan water bedreigt landbouw en natuur

In delen van het land, met name in het oosten en zuiden, dreigt door de droogte een tekort aan water te ontstaan. Het neerslagtekort is dit jaar tot nu toe groter dan ooit.

De waterstand in de grote rivieren is laag en neemt verder af. Daarom gaan waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies bovenregionaal samenwerken. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LWC) is opgeschaald en coördineert samen met de Regionale Droogte Overleggen (RDO-en).

Volgens de LCW is de drinkwatervoorziening vooralsnog niet in gevaar. De aanvoer van water uit de Rijn en de Maas is lager dan normaal, maar nog voldoende om er drinkwater van te maken.

De landbouw heeft op een aantal plekken last van de droogte, die nu al twee maanden voortduurt. Met name de fruitteelt in Zeeland en gewassen in Zuid-Limburg hebben te maken met een groeiachterstand. Op de hoge zandgronden is er al weken een sproeiverbod. De scheepvaart kan minder lading vervoeren.

De LCW verwacht dat droogval van veengebieden onvermijdelijk is. Op lage zandgronden vallen beken en vennen droog, wat voor grote natuurschade zorgt. In het westen van het land ontstaat hier en daar verzilting.

Voor de komende tien dagen wordt in Nederland vrijwel geen regen verwacht. Door het watertekort kan de zogenoemde verdringingsreeks in werking treden. Dat zijn afspraken over de verdeling van het beschikbare zoetwater. Volgens de verdringingsreeks hebben dijken en natuur voorrang. Dan volgen drinkwater- en energievoorziening en daarna pas water voor besproeiing, recreatie, binnenvisserij en scheepvaart.