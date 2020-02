Techniek CO2-reductie krijgt ook subsidie

Het kabinet trekt 5 miljard euro uit aan subsidie voor duurzaamheid.

Deze subsidieregeling was in het verleden alleen voor hernieuwbare energieën zoals wind en zonne-energie, maar deze subsidieronde kan ook gebruikt worden voor technologieën die de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) verminderen. Dat schreef minister Eric Wiebes (Klimaat) maandag aan de Kamer.

Het gaat om de uitgebreide Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). Technieken als CO2-opslag, warmtepompen en industriële restwarmte worden toegevoegd aan de regeling. Projecten moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om geld van de overheid te ontvangen.

Doordat ook voor CO2-verminderende technieken subsidie beschikbaar is, „levert de regeling een belangrijke bijdrage aan de afspraak om in 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990”, aldus Wiebes.

Vorig jaar zijn twee subsidierondes van elk 5 miljard gehouden. De nieuwe ronde van 5 miljard gaat eind september van start. En tussen maart en april van dit jaar gaat er een andere ronde open. Voor deze zogeheten voorjaarsronde is 2 miljard uitgetrokken, die alleen naar hernieuwbare energieprojecten kan.

Eerder deze maand riepen gemeenten, de milieubeweging en brancheorganisaties het kabinet op meer geld uit te trekken voor de subsidie van duurzame energieprojecten. Ze waarschuwden dat er zo’n 6000 „panklare initiatieven” voor zonne-energieprojecten buiten de boot vallen.