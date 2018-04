Tarwe maakt in Adriaanpolder plaats voor zonnepanelen

Waar tot voor kort tarwe groeide, is nu een zonnepark in aanbouw. Over een halfjaar moet het grote veld met 132.000 zonnepanelen in de Adriaanpolder ten noordwesten van Ooltgensplaat energie gaan leveren.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt (Duurzaamheid en Innovatie) van Goeree-Overflakkee en zijn voormalige beleidsambtenaar Lennard Seriese plaatsten woensdagmiddag het eerste paneel.

Een zonnepark bestaat uit een stuk grond met daarop zonnepanelen die op een stellage liggen om zo veel mogelijk zon op te kunnen vangen. Via een omvormer en transformator geven de panelen vervolgens stroom af aan het elektriciteitsnet. De aanleg van het zonnepark past volgens de wethouder bij de doelstellingen van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het eiland wil in 2020 de eerste energieneutrale gemeente van Nederland zijn.

De zon schijnt uitbundig. Volgens Reinout Das, initiatiefnemer en directeur van zonnepanelenleverancier Sunstroom, een bewijs dat het nog niet zo gek is om zonne-energie op te wekken in Nederland. Toen hij een paar jaar geleden met het idee kwam om zonneparken te realiseren, kreeg hij sceptische reacties als „Nederland, daar schijnt de zon toch te weinig?”

Volgens Das is dat onzin. Hij zette door en kreeg de gemeente Goeree-Overflakkee aan zijn zijde. „Er is voldoende zon om een bijdrage te leveren aan de ambitie van de gemeente om energieneutraal te zijn. Nee, dat hoeft niet alleen met wind.”

Camping

Volgens Das hoeft een zonnepark het landschap niet te verstoren. Sunstroom en de gemeente zochten en vonden het redelijk verborgen stuk polder aan de Noordzijdsedreef in de Adriaanpolder bij Ooltgensplaat. Het gaat om een lap grond van 37 hectare, die niet zo geschikt is voor landbouw. Datzelfde geldt voor een tweede zonnepark dat de gemeente laat aanleggen in de Roxenissepolder bij Melissant. Daar komen 36.000 zonnepanelen op 19,5 hectare.

De twee zonneparken gaan naar verwachting ongeveer 15.000 huishoudens van stroom voorzien.

Op camping De Klepperstee in Ouddorp is al enige jaren een weide met zonnepanelen. Deze was samen met een zonnepark op Ameland lange tijd zo’n beetje de enige referentie in Nederland als het om zonneparken gaat. Daar komen dus in ieder geval twee parken op Goeree-Overflakkee bij. Evenals een park ten noorden van Middelharnis, waar Nuon een combinatie van windturbines en zonnepanelen gaat realiseren en waar bovendien recreatiemogelijkheden komen.

Energieneutraal

De nieuwe zonneparken op Goeree-Overflakkee zijn voor de provincie Zuid-Holland proefmateriaal om een visie op dit thema te ontwikkelen voor de hele provincie.

Wethouder Van der Vlugt maakte duidelijk dat de initiatieven passen bij de ambitie van de gemeente om energieneutraal te zijn. „Het maximumaantal zonneparken op agrarische grond is nu echter bereikt. We hebben een windopgave van 225 megawatt, maar om de ambitie waar te maken hebben we naast deze zonneparken ook een getijdencentrale in de Brouwersdam nodig.”

Volgens de wethouder ligt de gemeente goed op schema. Hij verwacht over twee jaar 20 procent groene stroom meer op te wekken dan nodig is om energieneutraal te zijn. „Daarmee zouden we koploper in heel West-Europa zijn.”

De duurzame initiatieven zorgen ook voor banen. „Zo steken we als gemeente op het gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid onze nek uit”, aldus de wethouder.