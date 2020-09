Suppen voor een ommezwaai op scholen

Zestien dagen achter elkaar suppen. Over een afstand van 550 kilometer. Niet veel mensen zullen het Merijn Tinga (47) uit Leiden nadoen. Tinga, alias de Plastic Soup Surfer, peddelde op een surfplank van Maastricht naar Schiermonnikoog. Met een missie.

Vermoeid en met pijn in schouders en bovenarmen legde Tinga dinsdag de laatste kilometers af. De Wakkere Wegwerpers Tour zit er nu voor hem op. „Het was soms afzien. Maar op het wad werd ik droevig. Het is zo geweldig om de zonsopkomst en nevels op het wad te zien.”

Op de kade van Schiermonnikoog wachtten de kinderen van de enige basisschool van het eiland hem op. Het onthaal met de kinderen, de burgemeester en andere eilanders gaf hem nieuwe energie. „Dan vergeet je even alle vermoeidheid.”

Tinga overhandigde de schoolkinderen de Wakkere Wegwerpers Petitie, die haar vervolgens enthousiast aanboden aan burgemeester Ineke van Gendt.

Wat zijn Wakkere Wegwerpers?

„Dat is een term die is bedacht voor slimme kinderen die op de juiste manier omgaan met hun afval. Met mijn tocht vraag ik aandacht voor het scheiden van afval op scholen. Minder dan 10 procent van de scholen scheidt behalve papier ook plastic en etensresten van het restafval. Dat is vreemd. De meeste huishoudens scheiden namelijk wel hun afval en vervolgens mag alles op school opeens in één bak.

De reden waarom scholen niet aan afvalscheiding doen, is vanwege de kosten. Afval van scholen valt vaak onder bedrijfsafval. Ze mogen het niet meegeven met de gemeentelijke inzamelaar, terwijl die elke week langsrijdt.

Tijdens de Wakkere Wegwerpers Tour ben ik langs elf basisscholen gegaan om ze petities te laten invullen die ze kunnen aanbieden aan hun burgemeester. Ik wil leerlingen laten zien dat als je actie onderneemt, er dingen kunnen veranderen.”

Niet om cynisch te doen, maar wat haalt 550 kilometer peddelen op een surfplank precies uit?

„Allereerst levert het natuurlijk aandacht op voor het onderwerp afvalscheiding. Daarnaast pleegde ik per dag zo’n tien telefoontjes met bestuurders van scholen, gemeenten, afvalbedrijven en het verpakkende bedrijfsleven.

Donderdag is er in Vinkeveen namelijk een afsluitend event, waarbij allerlei partijen de Wakkere Wegwerpers Waar- den hopen te ondertekenen. Nog dit jaar moet het mogelijk zijn om op scholen goedkoop en makkelijk afval te gaan scheiden.”

Heeft u hoop op succes?

„Ja. De enige partij die nog in onderhandeling is, is het verpakkende bedrijfsleven met onder meer Unilever en Coca-Cola. Het bedrijfsleven kan meebetalen aan de afvalscheiding op scholen, net als het bijdraagt aan de verwerking van huishoudelijk afval. Uiteindelijk komt schoolafval toch gewoon uit de huishoudens? Het bedrijfsleven heeft een tegenvoorstel gedaan, maar dat heb ik afgewezen. Toch houd ik goede hoop op een akkoord.”

Wat heeft suppen trouwens met plasticsoep te maken?

„Mijn bijnaam is Plastic Soup Surfer. Surfen is mijn passie. Daarnaast ben ik van oorsprong kunstenaar. In 2016 maakte ik een surfplank van plastic strandafval. Het plastic perste ik samen met een gasbrander en een strijkijzer. Daarmee surfte ik dus feitelijk op plasticsoep. Met de plank deed ik een recordpoging om van België naar Duitsland te suppen.

Een actie daarna, een overtocht van Scheveningen naar Lowestoft in Engeland, mondde uit in een motie die is aangenomen door de Tweede Kamer. Vanaf volgend jaar juli komt er statiegeld op kleine plastic flessen.”

