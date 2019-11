„Stroom wordt nauwelijks groener”

Het aanbod van stroom voor consumenten is het afgelopen jaar (2018) amper groener geworden. Op de zakelijke markt wordt helemaal nog veel grijze, vervuilende stroom aangeboden. Dat maken de organisaties Natuur & Milieu, WISE (antikernenergie), de Consumentenbond en Greenpeace op uit hun jaarlijkse Stroomranking.

Over de gehele linie vinden ze de situatie een 5,7 waard. In 2017 was dat 5,6. Op de consumentenstroomranglijst is de gemiddelde score een 6,3, net als in het jaar ervoor. Het gemiddelde cijfer op de zakelijke ranglijst steeg van 4,8 naar 5,3.

De consumenten willen wel, maar „veel energieleveranciers lijken de kantjes ervan af te lopen en hun verantwoordelijkheid te ontlopen”’, aldus de opstellers van het rapport. Vooral nieuwkomers op de markt laten het erbij zitten: „Op de consumentenmarkt scoort zelfs geen enkele nieuwe aanbieder een voldoende. Deze leveranciers lijken zich door lage prijzen in te vechten op de markt en besteden weinig aandacht aan duurzaamheid”, zeggen de onderzoekers.

WISE, Natuur & Milieu, de Consumentenbond en Greenpeace onderzochten voor het zevende jaar de investeringen, inkoop en levering van energieleveranciers in Nederland en beoordeelden die op duurzaamheid.