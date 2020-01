Stilstand afschot herten Oostvaardersplassen

Het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen ligt stil. Reden is dat natuurorganisaties Dierbaar Flevoland en Fauna4Life aan de bestuursrechter hebben gevraagd om afschot te verbieden, totdat de provincie Flevoland een nieuw besluit heeft genomen over het beleid in het natuurgebied. Staatsbosbeheer wacht nu op een uitspraak van de rechter in deze zaak, die op 20 januari dient.

Vanaf 1 januari geldt er nieuw beleid in de Oostvaardersplassen, op grond waarvan Staatsbosbeheer edelherten mag afschieten. Er lopen nog steeds ruim duizend herten te veel. Dierbaar Flevoland en Fauna4Life hebben bezwaar aangetekend tegen dit beleid. Een provinciale commissie buigt zich eind januari over dit bezwaar. Daarna volgt er een nieuw besluit.

De natuur in de Oostvaardersplassen mocht zich jarenlang ontwikkelen zonder menselijk ingrijpen. In 2018 bleek dat er veel te veel grote grazers rondliepen. Na onderzoek besloot Flevoland om honderden paarden en herten te laten verwijderen.