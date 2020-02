Sterrenkijken met kenners

Voor wie zich al wekenlang afvraagt wat het heldere licht dat iedere onbewolkte avond aan de westelijke hemel staat toch te betekenen heeft: dat is de planeet Venus, de avondster. Na de zon en de maan is dit het helderste licht aan de hemel. Die helderheid heeft Venus te danken aan het dikke wolkendek dat de planeet omringt en zonlicht goed reflecteert. Venus is een van de vijf planeten die al zonder hulpmiddelen zichtbaar zijn, maar ook door de telescoop is hij de moeite waard. Venus heeft net als de maan schijngestalten, die sikkelvorm is al met een kleine sterrenkijker te zien.

Komend weekeinde vinden voor de vierenveertigste keer de Landelijke Sterrenkijkdagen plaats. Op tientallen plaatsen in het land is het mogelijk om, begeleid door amateursterrenkundigen, de sterrenhemel door een telescoop te bekijken. Bij bewolkt weer is er vaak een alternatief programma.

>>sterrenkijkdagen.nl