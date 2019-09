Steltlopers nemen toe in lisdoddenveld Vinkeveen

Het aantal weidevogels in polder Marickenland bij Vinkeveen is de laatste tijd explosief gegroeid. Sinds half juli experimenteert de provincie Utrecht daar met lisdodden. Op een gebied van 6 hectare onderzoekt de provincie hoe deze rietsigaar in dit veengebied het best groeit. Nadat de lisdodden zijn geplant in weidegrond, is het waterpeil verhoogd. Ecoloog Coen Knotters: „Zo’n verandering in de waterhuishouding doet altijd iets met de natuur, maar het is verbazingwekkend hoe hier in zo korte tijd zich een stukje nieuwe natuur ontwikkelt. In een maand tijd zijn een paar percelen eentonig weidegebied veranderd in een eldorado voor steltlopers.”

Knotters telde de afgelopen dagen zeker 250 watersnippen. Daarnaast ook bokjes (een kleine variant van de watersnip), tureluurs, grutto’s, witgatjes, groenpootruiters en een zwarte ruiter. Knotters: „Deze telling geeft goede hoop voor de toekomst.”

>>marickenland.nu