Steeds meer giftige pietermannen in Noordzee

Door de klimaatverandering nemen het aantal giftige pietermannen in de Noordzee toe. Dat bleek eind vorige maand uit onderzoek van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Pietermannen zijn ‘s nachts actief en graven zich overdag in langs de branding. Daardoor is de kans groot dat strandgangers op zijn gifstekels gaan staan. Dat is pijnlijker dan een wespensteek.

De VLIZ deed in 4 jaar tijd ruim honderd metingen met behulp van wetenschappers en vrijwilligers. De organisatie constateert „een verder schrijdende beïnvloeding door de mens, met voorop de effecten van klimaatwijziging. Koudwatersoorten als de noordzeegarnaal nemen in aantal af, warmwaterfauna zoals de giftige kleine pieterman, de kleine heremietkreeft en exoten zoals de Amerikaanse ribkwal worden juist talrijker.”

De Noordzee is de afgelopen halve eeuw met 1,7 graad Celsius opgewarmd, of twee keer zo snel als het wereldgemiddelde voor oceanen en zeeën.