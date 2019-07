Steden worden steeds groener en fleuriger

Hoe groener en fleuriger de wijk, des te minder vandalisme. Meer nog: veiligheidsbeleving en welbevinden nemen toe. Bijna de helft van de 320 Nederlandse gemeenten is inmiddels overtuigd. Bloembakken en groene wanden duiken op in het straatbeeld.

„Onze missie is het vergroenen van de leefomgeving. Dat is goed voor mens en milieu”, vertelt Arnoud Oortwijn van Oase Lease uit Leersum, een van de grootste leveranciers van kant-en-klare ”hanging baskets” voor de openbare ruimte.

De fleurige bakken vol bloemen aan lantaarnpalen en gevels en de uitbundig bloeiende piramides langs wegen, wandelpromenades en winkelgebieden zijn momenteel niet aan te slepen. „Niet alleen gemeenten maar ook ondernemerscollectieven, winkeliersverenigingen, bedrijven en buurten nemen het initiatief om hun omgeving te voorzien van plantenbakken”, aldus Oortwijn.

Voordelen

Oortwijn ziet tal van voordelen, naast de fleurigheid. De binnenstad wordt gezelliger, waardoor winkelend publiek langer blijft. De leefbaarheid neemt toe en dat is voor vastgoedeigenaren ook interessant. Er is minder vandalisme en mensen worden rustiger van al die levendige kleuren. Er is dus sprake van sociale, economische en maatschappelijke winst.

Ook de biodiversiteit in de stad vaart wel bij de bloemenbaskets. Die bevatten een mix van zomerbloeiers, bijvoorbeeld met een hoog nectargehalte. Dat vormt het voedsel voor vlinders, bijen en andere bestuivers. Ook voor de wintermaanden is er een assortiment beplanting beschikbaar.

Uniek is dat zowel kweek, plaatsing, verzorging als verwijdering door het Leersumse bedrijf in eigen hand wordt gehouden. „De opdrachtgever heeft er geen omkijken naar; wij regelen alles”, meldt Oortwijn. Het bedrijf is Planet Proofgecertificeerd. „Alle materialen worden gerecycled en hergebruikt.”

Minstens zo populair zijn inmiddels de ”bloeiende gevels” waarmee steden zich vergroenen. Mobilane uit Bemmel is een bedrijf dat zich daarmee bezighoudt. „De levende muren hebben min of meer dezelfde functie als de bloembakken”, vertelt directeur Alexander Ilsink. „Het versteende stadsbeeld verandert in een natuurlijke en gezellige plek, waar het bovendien goed toeven is voor insecten en nestelende zangvogels. Onderzoeken tonen aan dat groen een verkoelend effect heeft. In een geheel versteende omgeving wordt het tot wel 15 graden warmer.”

Wetenschappelijk onderzoek toonde al aan dat planten voor een gezonder klimaat in huis zorgen. Ook op de werkplek hebben planten positieve effecten op het creatieve denkvermogen van mensen. Groene wanden nemen weinig ruimte in en zijn een uitkomst in volgebouwde steden. Ze worden inmiddels op grotere schaal toegepast op enorme buitenmuren en gevels.

Ilsink: „Voordeel van ons systeem is dat het op bijna elke muur te bevestigen is en planten automatisch voldoende vocht en voeding krijgen.”

Nieuwste trend is het verticale bos in de vorm van een groene toren. In Nederland hebben Eindhoven en Utrecht plannen om groene woontorens te bouwen. Utrecht start mogelijk al over een halfjaar met het project Wonderwoods, vertelt woordvoerder Van Raaij van de gemeente Utrecht.

Abseilende hoveniers

De torens van 105 en 73 meter hoog komen aan de Croeselaan en vormen een verticaal woud. Aan alle balkons en gevels komt beplanting. Binnen de torens is plaats voor zo’n 400 woningen. „Het groen op de gebouwen wordt onderhouden door hoveniers die zich via een bak laten zakken langs de gevel of door daarvoor opgeleide abseilende hoveniers. Bij Wonderwoods wordt het regenwater opgevangen en gebruikt voor het irrigeren van bomen en planten. Ook vangt de beplanting fijnstof en zorgt ze voor isolatie en geluidsdemping.”

>>rd.nl/groenestad

Groene stad verbetert leefbaarheid

Hanging baskets, bloemzuilen en groene wanden hebben als doel de leefomgeving van binnensteden en wijkcentra te verbeteren.

In ruim de helft van alle 320 Nederlandse gemeenten hangen inmiddels bloembakken, staan bloempiramides of staan er groene wanden.

Subsidie uit gemeentefondsen voor ondernemers en wijkraden om buurt op te fleuren.

Vandalisme in een wijk of woonomgeving neemt af naarmate kleur en groen zich in de juiste verhoudingen afwisselen.

Vergroening in een stad of dorp zorgt voor meer biodiversiteit, tempert de hitte en absorbeert fijnstof, smog en CO2.

Een grotere leefbaarheid zorgt ook voor een economisch gunstig klimaat.

Een nieuwe trend is het verticale bos: flats voorzien van bomen en struiken.

serie

Groen in de stad

Sedumdaken, groene gevels, regentuinen, minibossen en stadslandbouw. Groen in de stad staat volop in de belangstelling. Deel 3.