Sportschool op wieltjes –de e-fiets– steeds populairder

Arjan van den Berg (53) uit Barneveld fietst dagelijks op een e-fiets 35 kilometer naar zijn werk in Apeldoorn. En hij is niet de enige. Forensen stappen steeds vaker op de elektrische fiets. De nieuwe leasefietsregeling is daarbij soms het laatste duwtje in de rug.

Van den Berg is zelfs een beetje verslaafd geraakt aan het naar zijn werk fietsen op zijn supersnelle fiets. „Ik had niet gedacht dat het zo leuk zou zijn.” Ruim een jaar geleden schafte de ICT-consultant een zogeheten speed pedelec aan, een elektrische fiets die maximaal 45 kilometer per uur kan rijden. „Ik was al langer van plan om de auto te laten staan als ik een opdracht zou krijgen die langer dan een jaar zou duren op een plek die met de fiets bereikbaar was vanuit Barneveld. Toen zo’n opdracht kwam bij de Belastingdienst in Apeldoorn, ben ik naar de plaatselijke fietsenmaker gegaan.”

De consultant kocht een Riese & Muller Supercharger: een fiets van zo’n 6000 euro. „Als zzp’er hoefde ik er geen btw over te betalen. Bovendien was er extra belastingtechnisch voordeel, waardoor ik uiteindelijk de helft van het aanschafbedrag kwijt was. Maar ook zonder dit belastingvoordeel zou ik de fiets hebben gekocht.”

Op de dagen dat Van den Berg in Apeldoorn werkt –zo’n drie à vier dagen per week– pakt hij de fiets. Weer of geen weer. „Ik heb fietskleding aangeschaft en een goed regenpak met flappen over de schoenen. Om halfzeven ’s morgens stap ik op de fiets en een uur later sta ik in de fietsenkelder van de Belastingdienst.”

Knalgeel

Vanwege de veiligheid kocht de Barnevelder een knalgeel reflecterend hesje. Ook zijn fietstassen zijn reflecterend. „Een speed pedelec valt vanwege zijn snelheid onder de bromfietsen. Binnen de bebouwde kom rijd ik dus op de weg, niet op het fietspad. Automobilisten verwachten dat soms niet. Ook zijn ze niet berekend op mijn snelheid. Dus is het enorm belangrijk dat ik goed zichtbaar ben.”

Van den Berg wil zijn ritjes naar Apeldoorn niet meer missen. „Het zit in mijn dagritme. De fiets is mijn sportschool op wielen. Het is niet zo dat je met een speed pedelec zelf niet meer hoef te fietsen. Je moet ongeveer de helft van de energie zelf leveren, de andere helft komt uit de twee accu’s op mijn fiets.”

Ontspanning

Fietsen geeft de ICT’er energie maar is ook een vorm van ontspanning. „Dat uur heen en het uur terug zijn de rustmomenten van mijn dag. Geen telefoon, helemaal alleen in de natuur. Ik zie zwijnen en herten onderweg. Geniet van de zonsopgang of zonsondergang. Ik kan even rustig mijn gedachten verzetten.”

Van den Berg is allang niet meer de enige met een speed pedelec bij de Belastingdienst. „Er staan er wel vijf of zes op een rij. Zeker nu de overheid per 1 januari met een regeling voor leasefietsen is gekomen, groeit het aantal mensen dat op de fiets naar het werk komt.”

Leasen

Per 1 januari 2020 is de fiscale regeling voor de fiets van de zaak veranderd. Werknemers kunnen via hun werkgever fietsen leasen. Ook ondernemers kunnen gebruikmaken van de regeling.

Niels Boxem, projectmarketeer bij Stella Fietsen, signaleert dat de belangstelling voor e-fietsen duidelijk is toegenomen. „Sinds alle publiciteit rondom de nieuwe fietsleaseregeling zien we een grote stijging in bezoekers van onze website bikeproject.nl. Wij horen ook van onze e-bikeadviseurs dat steeds meer klanten zelf naar de regeling vragen.”

Fietsenverkoper Willem de Bruin van Boom Tweewielers in Berkenwoude heeft daarentegen nog maar weinig gemerkt van toegenomen interesse. „Er is nog veel onduidelijkheid over de nieuwe regeling, zowel bij de werkgevers als bij de werknemers. Zodra er duidelijkheid is, verwacht ik wel dat we meer fietsen via lease verkopen.” Ook in de fietsenwinkel van Leo Joosse uit Aagtekerke klinkt hetzelfde geluid. „Nog geen concrete business tot nu toe. Je ziet wel vaker dat zoiets eerst in een stedelijke omgeving gaat werken, voordat het bij ons op het platteland van de grond komt.”

Gereedschap

Bij technisch dienstverlener Leertouwer in Barneveld zijn er al vier werknemers die een fiets van de zaak via de nieuwe regeling rijden, vertelt hr-manager Lieke Hilhorst. „En er zitten er nog een paar aan te komen. Daarnaast zijn er nog collega’s zich aan het oriënteren. Ik verwacht dat er aan het einde van dit jaar minimaal 25 van de 180 werknemers op een leasefiets via de zaak rijden.”

Die fietsen zullen niet alleen gebruikt worden om naar het bedrijf in Barneveld te komen. „In veel gevallen rijden werknemers in een auto of bus vol gereedschap, dus dan zijn ze daarmee op pad. Maar je kunt deze regeling ook prima gebruiken om een racefiets of mountainbike te kopen. Voor ons is het vooral een vitaliteitskwestie. Hoe meer onze werknemers bewegen, hoe gezonder ze over het algemeen zijn.”

Onduidelijk vindt Hilhorst de nieuwe regeling niet. „Er zitten wel wat omissies in, maar verder vind ik het prima te regelen. Zeker als je gebruikmaakt van een platform zoals ”Lease a bike” van Bike Mobility Services. Die organisatie heeft alles uitgezocht en regelt het meeste voor ons. We moeten wat extra administratie doen, maar dat hebben we er graag voor over.”

Verder is het belangrijk dat zowel de werkgever als de fietsenleverancier investeert in de regeling. „Je kunt als werkgever de leasefietsen alleen faciliteren, dus het mogelijk maken dat de werknemer er gebruik van maakt. Maar omdat wij vitaliteit belangrijk vinden, leveren wij ook een kleine financiële bijdrage, waardoor het voor de werknemer nog interessanter wordt om mee te doen.”

Uitproberen

Dat de plaatselijke fietsenleverancier Jansen Tweewielers zich ook in de regeling heeft verdiept, helpt ook. „Ze weten waar ze het over hebben. Jansen heeft bij ons een rijtje fietsen neergezet die onze werknemers kunnen uitproberen. Als er eenmaal een fiets is aangeschaft, kunnen zij het onderhoud daarvan ook hier op locatie komen uitvoeren. Dat helpt allemaal.” Hilhorst benadrukt dat werknemers hun fiets ook bij een andere winkel kunnen aanschaffen, „maar het helpt wel als een fietsenzaak in deze regeling met je meedenkt.”

Eigenaar Eric Jansen ziet grote kansen in de nieuwe leasefietsregeling. Hij heeft er een aparte website voor gelanceerd: 2wielerlease.nl. Ook organiseert Jansen Tweewielers voorlichtingsavonden voor zowel werknemers als werkgevers. „Er is heel veel ruis op de lijn. Er zijn veel mensen die niet helemaal weten hoe het zit.”

De grootste onduidelijkheid is er over de kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer. „Veel werknemers zijn bang dat ze die kwijtraken zodra ze een fiets aanschaffen. Maar dat hoeft niet.” Jansen maakt het duidelijk met een voorbeeld: Stel dat je twee keer per week met de leasefiets naar het werk komt. De andere dagen ga je met de auto. Dan mag je werkgever nog drie dagen per week kilometervergoeding blijven uitkeren. Bovendien mag de werkgever de ingehouden reiskostenvergoeding voor de twee fietsdagen kosteloos herinvesteren in het leasebedrag.”

Omissies

Jansen erkent net als Hilhorst dat er nog wel omissies in de nieuwe regeling zitten. „Het blijkt dat een werknemer die dicht bij het werk woont soms meer profijt heeft dan een werknemer die op ruim 10 kilometer afstand woont. Terwijl het juist de opzet van de overheid is om ook de werknemers uit de auto te krijgen en op de fiets.” Sowieso vindt Jansen het bijzonder dat een werknemer bijtelling moet betalen voor een leasefiets die schoon en duurzaam is.

Ondanks de omissies weet Jansen zeker dat de leaseplanregeling voor zeker 80 procent van de werknemers interessant is. „Zeker als de werkgever bereid is te investeren. Bij veel bedrijven zijn er potjes voor duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of een werkkostenregeling die vrijvalt. Daarmee valt in de meeste gevallen wel wat te doen richting de werknemers. Waar een wil is, is een weg.”

Elektrische fiets wordt de norm

De elektrische fiets is allang niet meer voorbehouden aan gepensioneerden die er gerieflijk recreatieve tochtjes mee maken. „Over de volle breedte in de maatschappij en aan alle leeftijden worden e-fietsen verkocht”, zegt Paul de Waal van Bovag. „Mijn neefje rijdt ermee naar zijn middelbare school 17 kilometer verderop. Mijn vrouw fietst er 20 kilometer mee naar haar werk. Het is een prachtig alternatief voor met je auto in de file staan.”

Het beeld ”Wie een elektrische fiets rijdt, is lui” is zo goed als verdwenen, zeggen fietsenverkopers. „Het zijn de 55-plussers die zeggen: Ik kan het nog prima zelf”, vertelt Leo Joosse. „Dat geluid kom ik bijvoorbeeld bij dertigers niet meer tegen. Voor hen is de aanschaf van een e-fiets net zo gewoon als de aanschaf van een normale fiets.”

De fietsenhandelaren verwachten dat over niet al te lange tijd de e-fiets de norm is en de niet-elektrische aangedreven fietsen nog ergens achter in de fietsenzaak stof staat te verzamelen.