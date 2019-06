Speerwaterjuffer sterft uit in Nederland door droogte

De huidige droogte lijkt het einde te betekenen van de speerwaterjuffer in Nederland. Dat meldde de Vlinderstichting maandag. De zeldzame libel leeft alleen in vennen waar de draadzegge of snavelzegge groeit. Die zijn er maar heel weinig in Nederland. Speerwaterjuffers leven op een handvol plekken in Noord-Brabant en in één gebied in Overijssel. De enige Gelderse populatie lijkt recent verdwenen.

Vrijwel alle populaties liggen volledig geïsoleerd. Alleen in de omgeving van de Strabrechtse Heide en het Leenderbos zijn er meerdere populaties. Dat maakt de soort kwetsbaar. In gebied Het Beuven (Noord-Brabant) werden de afgelopen jaren nog honderden speerwaterjuffers gezien. Dit jaar zijn de zeggeplanten in dit ven volledig drooggevallen en zijn er geen speerwaterjuffers meer te bekennen. Dat geldt ook voor enkele andere vennen in de omgeving. Het is daarom volgens de Vlinderstichting maar zeer de vraag of speerwaterjuffer de huidige droogte zal overleven.