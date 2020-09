Solinso levert een dakpan die zonne-energie opwekt

„De mensen zullen op enig moment vast iets anders willen, iets mooiers, dacht ik.” Paul de Jong (52) nam het initiatief om een alternatief te ontwikkelen voor zonnepanelen. Dat leidde tot oprichting van Solinso, leverancier van zonnedakpannen.

Een dak dat vol ligt met panelen om energie op te wekken, het oogt niet echt fraai. Zonnedakpannen, die vrijwel onzichtbaar tussen de gewone pannen zijn aangebracht, zien er esthetisch veel beter uit. Het gaat om een innovatief ontwerp met, gezien de omschakeling naar duurzaamheid, „in potentie een enorme markt.”

De Jong is opgeleid als elektrotechnisch ingenieur. Vanaf 2004 werkte hij bij Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Daar deed hij ervaring op met zonnecellen. In 2012 vertrok hij er. Hij vond in Bart Allard een compagnon. Samen werkten zij het idee van een nieuw product uit. In 2015 opende Solinso de deuren. Het bedrijf is gevestigd in het Limburgse Kessel, tussen Venlo en Roermond, en telt momenteel vijf vaste medewerkers. De Jong en Allard zijn beiden directeur-eigenaar.

Mystiek

De naam van de onderneming is een afkorting van Solar Integrated Solutions. De Jong: „Integratie van zonne-energie overal in de samenleving, daar richten wij ons op.” Hij heeft nog volop andere ideeën. „Je kunt bijvoorbeeld denken aan zonnecellen in de spaken van elektrische fietsen, die een zware accu overbodig maken.”

Maar voorlopig zet Solinso, dat in 2019 de ondernemersprijs Peel en Maas won, voluit in op de zonnedakpan. Die draagt de merknaam Mystiek. Standaard is ze 150 centimeter breed (vijf eenheden van 30 centimeter) en één pannenrij hoog.

Er zijn wel enkele beperkingen. Zo betreft het een product voor nieuwbouw en renovatie. Inpassen in bestaande daken is gecompliceerd. En het combineert het best met vlakke dakpannen. „Dat levert het mooiste beeld op. Op die manier creëren wij met Mystiek tevens een markt voor dat soort dakpannen.” De gebruikelijke kleur is zwart. Andere kleuren zijn mogelijk, maar daar hangt een prijskaartje aan. „Bovendien absorbeert zwart alle zonlicht, iets lichters kaatst zonlicht terug en heeft dus een lager rendement.”

Over de prijs: „Ons product wordt ten opzichte van het zonnepaneel ervaren als duur. Maar dat vind ik geen eerlijke vergelijking. Je hebt minder gewone dakpannen nodig en geen onderconstructie. Als je de totale kosten van een dak bekijkt, valt de prijs erg mee. En bedenk dat ons product waarde toevoegt aan de woning. Tel je dat mee, dan kan de investering zelfs binnen één dag zijn terugverdiend.”

Solinso koopt de onderdelen in, zoals glasplaten, frames en metalen strips. In de fabriek in Kessel vindt de assemblage plaats. De Jong: „Wij beschikken overigens wel over alle kennis en kunde over de onderdelen, we zijn een echt kennisbedrijf.”

Groeifase

Vorig jaar werden ruim 10.000 zonnedakpannen geplaatst (gemiddeld dertig tot veertig stuks per dak). Dat betekende een verdubbeling ten opzichte van 2018. De onderneming is de start-up-fase „glansrijk doorgekomen.”

„Nu staan we voor de uitdaging van de groeifase. We proberen in dat kader vooral partners aan ons te binden, netwerken te bouwen. Tot dusver zijn we noodgedwongen ook installateur. Maar wij willen niet zelf meer het dak op, wij willen alleen producent en leverancier zijn, dan hebben we tijd om nieuwe producten te ontwikkelen. We zijn daarom met het hele speelveld aan het schaken, met architecten, aannemers, installateurs.” Verder wordt samenwerking gezocht met leveranciers van gewone dakpannen. „Die proberen eveneens zonnedakpannen te maken, maar hun prijzen zijn te hoog.”

Betere wereld

De Jong noemt zichzelf een „ondernemende techneut.” „Ik heb altijd al met ideeën rondgelopen over duurzaamheid. Ik zag al jong problemen op dat vlak. Via mijn werk kan ik wat bijdragen aan een betere wereld. Daarom doe ik het met passie. Ondernemen pur sang gaat om geld verdienen, maar bij mij is het meer dan dat.”

Bedrijfsgegevens

Naam: Solinso

Waar: Kessel

Product: zonnedakpannen

Sinds: 2015

Aantal personeelsleden: 5