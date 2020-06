Snelle e-bikes winnen aan populariteit

De speed pedelecs, elektrische fietsen die snelheden tot wel 45 kilometer per uur kunnen bereiken, worden steeds populairder. Volgens zakelijk dienstverlener VWE Automotive is de verkoop van de nieuwe fietsen vorig jaar met bijna een derde gestegen. In de eerste vijf maanden van dit jaar is sprake van een nog sterkere groei, geholpen ook door de coronacrisis.

Tot en met mei dit jaar werden 2086 nieuwe speed pedelecs verkocht. Dat zijn er 567 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, wat neerkomt op een groei van 37 procent. Volgens VWE is een belangrijke reden achter de toename de nieuwe regels voor een fiets van de zaak.

Tegen een bijtelling van 7 procent van de nieuwprijs kan een werknemer zowel zakelijk als privé gebruikmaken van een door de werkgever ter beschikking gestelde speed pedelec of andere fiets. Dit heeft volgens VWE effect op de verkopen. De afzet aan bedrijven steeg namelijk met 50 procent. Het percentage zakelijke kopers ligt op 15 procent van het totaal.

Verder zorgt ook de coronacrisis ervoor dat mensen een snelle fiets aanschaffen, omdat mensen het openbaar vervoer liever vermijden. Populairste merk speed pedelec is het Zwitserse Stromer. Gazelle is op gepaste afstand de nummer twee.