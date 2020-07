Shell en Eneco gaan derde subsidieloze windpark op zee bouwen

Energiebedrijf Eneco en olie- en gasconcern Shell gaan samen een windturbinepark in de Noordzee aanleggen. Dat maakte het ministerie voor Economische Zaken bekend. Volgens het ministerie wordt dit het derde subsidieloze windpark op de Nederlandse Noordzee.

CrossWind, zoals de samenwerking tussen de bedrijven heet, plaatst 69 windturbines op ruim 18 kilometer voor de Noord-Hollandse kust. De turbines worden op een kilometer afstand van elkaar gebouwd.

De komst van dit park levert 0,75 gigawatt (GW). Dit is genoeg om meer dan 1 miljoen huishoudens van groene stroom te voorzien. Dat brengt het aandeel van windenergie in het Nederlandse energiegebruik op 16 procent in 2023, schrijft het ministerie. Daarmee wordt het doel voor windenergie op zee uit het Energieakkoord naar verwachting binnen het budget en de planning behaald.

De komende jaren worden nog meer windparken op zee afgerond en zal de hoeveelheid elektriciteit die zij leveren sterk toenemen. Volgens de overheid bedraagt het totale vermogen van windparken op zee nu ongeveer 1 GW. Aan het einde van het jaar zal dit bijna 2,5 keer zoveel zijn en 2023 moet dit vermogen toenemen tot 4,7 GW. In 2030 zal het totale vermogen verder oplopen tot 11 GW. Dat is zo’n 40 procent van de totale Nederlandse elektriciteitsvraag.

De bedrijven zijn al langer actief met windparken op zee. Het samenwerkingsverband Blauwwind, waar de twee ook bij betrokken zijn, kreeg in 2016 bijvoorbeeld de vergunning om aan de slag te gaan op kavels in het windenergiegebied Borssele. Dat windpark is nu in aanbouw. Hoeveel geld er met de projecten is gemoeid, is nu niet naar buiten gebracht.