Schouderster Orion straalt weer als vanouds

Janneke van Reenen-Hak

De laatste maanden hield de afnemende helderheid van Betelgeuze, de helderrode linkerschouderster van het sterrenbeeld Orion, astronomen flink bezig. Van een van de helderste sterren aan de hemel zakte hij in een week of wat naar de twintigste plaats. Betelgeuze varieerde altijd wel wat in helderheid, maar zo extreem was nooit eerder vertoond. Dat leverde speculaties op over het wel of niet binnen afzienbare tijd ontploffen van deze superreus, die een eind door zijn brandstof heen is.

Toch lijkt het waarschijnlijker dat de ster een grote stofwolk heeft uitgestoten, die het zicht op de ster wat benam. Sinds een dag of wat straalt Betelgeuze weer als vanouds. Wie de ster de afgelopen maanden in de gaten heeft gehouden, kan dat al met het blote oog zien. Net op de valreep, want dit wintersterrenbeeld is alleen na zonsondergang nog even aan de westelijke avondhemel te zien.