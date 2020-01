Schoonheid: stenen als planeten

Wanneer we gaan zitten en de tijd nemen om de omgeving op ons in te laten werken, merken we opeens details op die we anders over het hoofd zien. Dat is een van de redenen dat ik graag zit. Mijn zithouding moest ik –op de plek waar ik deze foto’s maakte– wel zo nu en dan aanpassen vanwege de harde stenen onder mijn zitvlak.

Ik wilde een hinderlijk exemplaar weggooien, maar mijn beweging stokte omdat ik zag hoe mooi die steen eigenlijk was. Ik ging met mijn gezicht dichter naar de grond, begon ook de andere stenen te bestuderen en raakte gefascineerd door alle verschillende vormen en kleuren. Het altijd stromende water had de stenen in prachtige vormen uitgesleten.

Het leek wel alsof elke steen een planeet was. Maar dan wel planeten die allemaal bovenop elkaar lagen, netjes gesorteerd door de rivier. Wanneer het rivierpeil hoger zou komen, zouden de stenen weer meegenomen worden in het wilde water om ergens anders opnieuw neergelegd te worden.

Fotograaf Jacob Kaptein (24) reist regelmatig naar verre oorden. Hij was aan het uitrusten van een stevige wandeling langs de Soça-rivier toen zijn blik viel op de ontelbare stenen onder hem – en dat leidde tot deze fotoserie.