Schoonheid: spinnen weven sluwe hangmatten

Spinnenwebben zijn vaak lastig te zien, dus kun je zomaar met je hoofd tegen die plakkerige draden aan lopen. Als het een beetje nevelig weer is, blijven de waterdruppeltjes op het weefsel van de spin kleven en worden ze ineens heel zichtbaar.

Voor de oplettende toeschouwer blijken er niet alleen veel verschillende soorten spinnen te zijn maar blijkt ook dat niet elk spinnenweb hetzelfde is. De bekendste is natuurlijk het wielvormige web van de kruisspin maar er zijn ook spinnen die een trechtervormig web tussen het gras maken. Andere bedekken een heel weiland met weefsel, en weer andere maken een hangmat. Niet om lekker in te liggen maar om eronder te hangen. Op het eerste gezicht lijkt het alsof het web door de spin verlaten is. Tot je eronder kijkt.

Daar hangt iemand te wachten op een smakelijke prooi.

Over de fotograaf

André Dorst (50) is sinds 1992 grafisch vormgever bij het RD. Daarnaast werkt hij als freelancefotograaf. Hij maakt journalistiek werk, doet af en toe een bruidsreportage en wordt helemaal blij van portretten. Tussendoor trekt hij, als het even kan, graag met zijn camera en een macrolens de natuur in.