Schoonheid: de kust

Het landschap waar de wereld boven en de wereld onder water elkaar ontmoeten, noemen we het kustgebied. Hier vindt een constant gevecht plaats tussen water en aarde. Soms slikt de zee land op, dan weer breidt het aardoppervlak zich uit. Meestal accepteert de zee de sedimenten die rijkelijk uitgespreid worden aan de riviermondingen. Echter, soms veranderen de normaal vredig kabbelende golven in angstaanjagende monsters die grote delen van het land in een ogenblik verzwelgen. De kust is altijd aan verandering onderhevig.

Nu we door de coronaomstandigheden deze zomer niet zo ver kunnen reizen om exotische kusten te verkennen, zijn we gelukkig wel inwoners van een land met een kustlijn van meer dan 520 kilometer. En als je zeker weet dat je dit allemaal gezien hebt, kun je er nog voor kiezen om de kustlijn naar het noorden of zuiden te volgen. De Nederlandse duinen zullen in onze buurlanden snel afgewisseld worden voor spectaculaire rotsachtige kusten. En dat dichter bij huis dan de meeste Nederlanders weten!

Fotograaf Jacob Kaptein (24) reist regelmatig naar verre oorden. In deze reportage deelt hij een aantal beelden die gemaakt zijn op de frontlinie van water en land.