Schoonheid: de krentenboom

Hoewel de naam anders doet vermoeden is de krentenboom eigenlijk een uit de kluiten gewassen struik. Rond deze tijd bloeit hij, of eigenlijk ligt die tijd alweer bijna achter ons. Krentenbomen bloeien kort en je kunt er dus maar even van genieten. Maar krenten hebben behalve de bloei heel wat meer te bieden. Na de bloei verschijnen de blauwrode bessen, die een zachte, zoete smaak hebben. Vroeger werden die bessen gedroogd en in gebak verwerkt. In de herfst kleurt het blad mooi warmrood. Ook hebben de struiken een prachtige grillige vorm. Krenten trekken veel vogels en insecten aan. In de tuin zijn de bomen dus een dankbaar object. De bessen worden ook wel krenten genoemd, maar dat zijn niet dezelfde als die in een krentenbrood. Die naam komt van een druivenstruik die heel kleine vruchten geeft en die groeide in de buurt van de Griekse stad Korinthe. Krent is dus eigenlijk een verbastering van Korinthe.

Over de fotograaf

Het Goois Natuurreservaat Zuiderheide ligt langs de A1 tussen Laren en Hilversum. Een plek waar RD-fotograaf Henk Visscher (64) voor zijn werk vaak langskomt. Ieder jaar als hij die bloeiende krenten zag, dacht hij: daar zou ik toch eens wat mee moeten. Nu is het eindelijk zover. Erheen om te kijken? Blijf maar beter thuis en geniet van deze reportage. De bomen zullen inmiddels wel uitgebloeid zijn.