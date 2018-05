Schone diesel blijft nodig om milieudoelen te halen

Als je al dacht dat het definitief over is met de diesel, dan heb je het volgens technologieconcern Bosch goed mis. De motor is met de juiste aanpassingen weer klaar voor de toekomst. En dat komt volgens deskundigen goed uit, want diesels zijn hard nodig om de milieudoelstellingen te halen.

Maar we hebben het hier toch over vieze, roet uitbrakende monsters waar we zo snel mogelijk van af moeten? Dat beeld ontstond inderdaad toen het dieselschandaal in 2015 aan het licht kwam. Motoren van met name Volkswagen bleken in de praktijk veel meer schadelijke stoffen uit te stoten dan in de folder werd beweerd.

Sindsdien zit de diesel in de hoek waar de klappen vallen. Stikstofoxiden (NOx) en fijnstof zijn slecht voor de gezondheid, dus besluiten steeds meer steden in binnen- en buitenland om auto’s en vrachtauto’s met een dieselmotor uit de binnenstad te weren om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De verkopen laten sinds 2015 ook een dalende lijn zien. Volgens de nieuwste cijfers van Stichting Bovag RAI Mobiliteit was van alle verkochte auto’s in 2015 nog 28,9 procent een diesel. In 2017 was dit aandeel gezakt tot 17,4 procent. Terwijl het aandeel benzineauto’s juist steeg: van 57,6 in 2015 naar 75 procent in 2017. In dat jaar waren er nog geen 2 procent aan elektrische auto’s.

Eind april kwam Bosch echter onverwachts met positief dieselnieuws. Het bedrijf claimt de motor zo schoon te maken dat hij zelfs onder de strenge milieunorm van na 2020 blijft. Niet alleen op de rollenbank, maar ook in de praktijk.

Technische details over de aanpassingen geeft Bosch maar mondjesmaat. De website amt.nl, over het algemeen goed ingevoerd in technische aanpassingen van motoren, tast ook enigszins in het duister. De technici achter de site komen niet veel verder dan dat Bosch „alles wat er nu al aan een diesel zit beter regelt.” Het gaat dan bijvoorbeeld om een betere controle van de temperaturen in inlaat en uitlaat om NOx-pieken te voorkomen. Eigenlijk is het zoiets als het omgekeerde van sjoemelsoftware.

De resultaten mogen er overigens zijn. Een aangepaste dieselmotor zou nog maar 13 milligram NOx per kilometer uitstoten. En dat terwijl de strengste norm vanaf 2020 op 120 milligram per kilometer ligt. Tijdens een rijtest zou de uitstoot stijgen tot slechts 40 milligram per kilometer.

En dat is goed nieuws, aldus de Europese autofabrikantenclub ACEA in een eerder deze maand gepubliceerd rapport. Want een diesel braakt dan wel NOx en fijnstof uit, maar als het om CO2 gaat, is de zelfontbrander schoner dan een benzinemotor. En CO2, dáár gaat het over in de discussie over milieudoelen die vastgesteld worden. Eén daarvan is dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s in de EU in 2021 nog 95 gram per kilometer mag zijn. De ACEA is helder in zijn advies richting overheden: investeer zo veel mogelijk in elektrisch rijden en neem nog géén afscheid van de diesel.