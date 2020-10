Ruim 80 boetes uitgedeeld voor verstoren bronstige herten

De bronstperiode voor edelherten op de Veluwe trok de afgelopen weken veel bekijks. Hoewel de meeste mensen hun best deden om de dieren niet te verstoren, deelden boswachters tussen 21 september en 11 oktober 86 processen-verbaal uit.

In de meeste gevallen ging het om mensen die na zonsondergang of voor zonsopkomst per auto het gebied in reden, of mensen die in het rustgebied liepen, meldt Natuurmonumenten. „Het ging vooral om mensen die de herten ’s nachts wilden horen burlen. Maar daar hoef je helemaal niet speciaal ’s nachts voor te komen, want dat doen ze de hele dag”, aldus een woordvoerster. Vorig jaar werd er tijdens de bronst 42 keer een proces-verbaal uitgeschreven.