Ruim 350.000 spreeuwen trokken over het land

Tijdens de internationale teldag van trekvogels zijn er zaterdag ruim 354.000 spreeuwen geteld, meldt Vogelbescherming Nederland. Ook werden er veel vinken gesignaleerd (ruim 140.000) en graspiepers (bijna 30.000). Vogelaars zaten op 140 telposten verspreid over het land om de najaarstrek van de vogels in kaart te brengen. Dat gebeurde in heel Europa.

De afgelopen 25 jaar was de spreeuw meestal de meest getelde vogel. Alleen in 2014 werden er meer gezien. De spreeuw is nu al massaal op de wieken. Het hoogtepunt van de trek is meestal eind oktober. Dan zijn vaak grote spreeuwenwolken in de avondschemering te bewonderen.

Opvallend dit jaar is het aantal boerenzwaluwen dat werd geteld, bijna 8000. Vermoedelijk hebben de boerenzwaluwen een lang broedseizoen gehad met meerdere legsels, waardoor de trek naar zuidelijk Afrika laat op gang is gekomen.