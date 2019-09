Rotterdam in september op plasticdieet

Onze afvalberg bevat ontzettend veel wegwerpplastic. Je kunt de aarde zes keer in plastic tasjes wikkelen. Nederland gaat deze maand op plasticdieet. In Rotterdam vond de aftrap plaats. Plasticdieet is een initiatief van de zussen Nicky en Jessie Kroon.

Wat is een plasticdieet?

„Zonder dat we het weten eten we ongemerkt veel plastic. Het zit in allerlei producten. We moeten dus minder plastic eten en ook minder plastic gebruiken. Alles wat in plastic verpakt zit moeten we uitbannen. Gewoon niet kopen. Vandaar dat we iedereen oproepen tot een plasticvrije maand. Een maand lang op plasticdieet.”

Hoe zijn jullie aan dit initiatief gekomen?

„We ontdekten dat in 2011 er in Australië zo’n plasticvrije maand werd gehouden. Daar was al veel aandacht voor de 4,7 miljoen ton wegwerpplastic die jaarlijks in zee belandt. De Australische plasticvrije maand hebben we naar Nederland gehaald als plasticdieet. We moeten ons er meer van bewust worden hoe schadelijk plastic is voor het milieu. Jaarlijks gaat er 75.000 kilo plastic door de gootsteen en dumpen we 750 miljoen wegwerpflesjes.”

Is het naar Nederland halen van het plasticdieet een succes geworden?

„We zijn er in 2014 mee begonnen en hebben het Zero Waste Project opgestart, waarvan Marida Jacobs landelijk projectleider is. Vanuit dit project wordt er jaarlijks toe opgeroepen om in de maand september een plasticdieet te houden. De aftrap van de vijfde editie vond vorige week plaats in BleuCity in Rotterdam. Rotterdammers houden dus in september een plasticdieet.”

Hoeveel mensen doen er landelijk mee aan een plasticdieet?

„Bij het Zero Waste Project hebben zich ongeveer 7000 deelnemers aangemeld. Zij houden niet alleen in september een maand lang een plasticdieet maar zijn er iedere maand mee bezig. Het plasticdieet heeft dus een veel breder bereik dan slechts een maand.

Zelf hebben we al jaren plastic en ander afval afgezworen, schreven er een boek over en openden in Amersfoort een winkel waarin we een breed en duurzaam assortiment aanbieden. Verder geven we workshops waarin we herbruikbare alternatieven voor wegwerpproducten laten zien.”

Wat is jullie ultieme doel?

„We willen zo veel mogelijk mensen inspireren om duurzamer te leven en hen informeren over duurzaamheid. Ook willen wij hun een concreet handelingsperspectief geven om met een plasticdieet aan de slag te gaan. Verder willen we een ontmoetingsplek en platform creëren voor ondernemers die duurzame producten en diensten willen aanbieden. Allerminst willen we met het vingertje wijzen. Het gaat er ons om te inspireren en alternatieven en mogelijkheden te laten zien.”

