Rivieren dreigen vaker buiten hun oevers te treden

Niet alleen een stijgende zeespiegel verhoogt de kans op overstromingen. Overal ter wereld zullen ook rivieren steeds vaker en onverwachts buiten hun oevers treden, blijkt uit Duits onderzoek. Ook in Europa lopen honderdduizenden mensen gevaar.

Rivieroverstromingen behoren nu al tot de meest voorkomende en vernietigende natuurrampen. Wetenschappers van het Potsdam Institute for Climate Impact Research berekenden welke investeringen er nodig zijn om dat risico in de hand te houden naarmate de gemiddelde temperatuur in de volgende drie decennia stijgt.

Uit dat onderzoek blijkt dat de grootste ingrepen nodig zijn in de Verenigde Staten, delen van India en Afrika en Europa. Als er niets wordt ondernomen, zullen wereldwijd miljoenen mensen worden blootgesteld aan overstromingsgevaren.

Zonder extra maatregelen zoals de aanleg van dijken, een beter rivierbeheer en strengere bouwnormen neemt het aantal mensen dat gevaar loopt sterk toe: in de VS van de huidige 100.000 tot 1 miljoen, in Duitsland van de huidige 100.000 tot 700.000.

Elders zijn de aantallen nog veel groter: in Zuid-Amerika stijgt het aantal mensen in risicogebieden van 6 tot 12 miljoen, in Afrika van 25 tot 34 miljoen, en in Azië zelfs van 70 tot 156 miljoen.

„Tot onze verrassing is de nood ook hoog in ontwikkelde landen met een goede infrastructuur”, zegt medeauteur Anders Levermann, hoofd adaptatie-onderzoek aan het Potsdamse instituut en onderzoeker aan de universiteit van Colombia.

De toename in de risico’s over de volgende twee tot drie decennia wordt veroorzaakt door de concentratie van broeikasgassen die al in de atmosfeer zijn. Die risico’s zijn dus niet meer te beïnvloeden.

„Het is duidelijk dat, als de mens zijn uitstoot van broeikasgassen niet aan banden legt om de klimaatverandering onder de 2 graden te houden, de risico’s in heel wat regio’s dermate toenemen dat er geen bescherming meer mogelijk is”, zegt Levermann. „Voor onze veiligheid moeten we de risico’s ernstig nemen en moeten we meer middelen vrijmaken voor aanpassingen. Als we snel ingrijpen, kunnen we ons in de volgende twee decennia nog beschermen tegen die risico’s. Maar de verdere klimaatverandering moet gestopt worden door de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen.” (IPS)