Rijk trekt knip voor beter klimaat

De regering investeert dit jaar 300 miljoen euro in een reeks maatregelen om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Het geld zal dit jaar onder meer worden gebruikt om woonwijken in onder meer Groningen van het aardgas af te krijgen. Het streven is om vanaf 2021 elk jaar 30.000 tot 50.000 woningen van het aardgas af te krijgen.

Kamerlid Dik-Faber van coalitiepartij ChristenUnie reageerde vrijdag opgetogen op het kabinetsbesluit. „De ChristenUnie wil zo snel mogelijk af van gas en ruim baan voor schone energie. Dat is nodig voor het klimaat en daarnaast voor de veiligheid en leefbaarheid in het noorden van ons land, waar we de gaskraan snel verder dicht willen draaien. Het is daarom goed dat het kabinet deze stap zet richting aardgasvrije wijken.”

Het kabinet maakt ook ruim 30 miljoen euro vrij voor innovaties die bijdragen aan CO2-reductie in de glastuinbouw en het terugdringen van uitstoot in de veehouderij. Daarnaast is het geld onder meer bedoeld voor aardwarmteprojecten en om de CO2-uitstoot in de landbouw en industrie te verlagen. „Voor de ChristenUnie belangrijke afspraken op het gebied van klimaat worden nu concreet gemaakt”, aldus Dik-Faber.

In de transportsector wordt 15 miljoen euro geïnvesteerd in de introductie van bussen, trucks en bedrijfswagens die op waterstof rijden. Ook worden er dit jaar zeven waterstoftankstations gebouwd. Verder gaat er 12 miljoen euro naar de omschakeling naar een circulaire economie. In zo’n economisch systeem worden producten en grondstoffen zo veel mogelijk hergebruikt.

Het kabinet is van plan om tot en met 2030 elk jaar 300 miljoen euro beschikbaar te stellen voor maatregelen die bijdragen aan de ambitie om de CO2--uitstoot in Nederland met 49 procent te verminderen in 2030.