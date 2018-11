Reuzenbovist kan 5 biljoen sporen produceren

De reuzenbovist is onze grootste paddenstoel. Een uitgegroeid exemplaar heeft een doorsnede van 60 centimeter en weegt zo’n 15 kilogram. De Latijnse naam luidt dan ook Calvatia gigantea. Deze buikzwam kan wel 5 biljoen sporen produceren.

Soms vormen de zwammen grote heksenkringen. Jac. P. Thijsse, mijn natuurfavoriet, zag in Zwitserland zo’n heksenkring met een diameter van 50 meter. In Friesland noemde men zo’n ring of kring een karnpad (tsjaernpad), omdat men er een overeenkomst in zag met het door het paard getreden pad rondom de karnmolen.

In de verte denk je snel aan witte voetballen in het weiland. Een koeienpoot doet wonderen: plof! Ontelbare sporen neemt de wind dan mee, liefst naar mestrijke grond. Laat de zwammen staan!