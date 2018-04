Reformatorische scholen ondertekenen manifest over duurzaamheid

De zeven reformatorische middelbare scholen, het Hoornbeeck College en Driestar Educatief ondertekenen woensdag een manifest waarin ze beloven om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Het manifest wordt rond 19:00 uur ondertekend door de bestuurders van de verschillende onderwijsinstellingen op het Hoornbeeck College in Amersfoort. De ondertekening is live op RD.nl te volgen. De handtekeningen worden gezet tijdens het congres “Duurzaam doen” dat door het Hoornbeeck College is georganiseerd.

Het manifest is opgebouwd langs de drieslag “Wat we belijden”, “Waar we voor staan” en “Wat we willen bereiken”. In het manifest spreken de scholen uit dat “we een verantwoordelijkheid hebben naar onze Schepper en de schepping.”

Concreet gaan de scholen met de volgende zaken aan de slag: meer afvalscheiding, verkleinen van de energie-afhankelijkheid, verminderen van hoeveelheid papier, verminderen van vervoersbewegingen, bewustwording rond duurzaamheid verwerken in het curriculum en het participeren van jongeren in initiatieven rond duurzaamheid.

De volgende negen scholen hopen het manifest te ondertekenen: het Van Lodenstein College, de Gomarus Scholengemeenschap, het Calvijn College, het Wartburg College, de Pieter Zandt Scholengemeenschap, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, het Driestar College, het Hoornbeeck College en Driestar Educatief.

In een reactie stelt Willem de Potter, bestuurder van het Hoornbeeck College blij te zijn met het manifest. “Het is normaal gesproken niet niks om scholen rond een onderwerp op een lijn te krijgen. In dit manifest spreken negen reformatorische scholen zich uit om werk te maken van duurzaamheid.” Het krijgen van overeenstemming liep zelfs heel vlot. “Daar ben ik verwonderd over.”

De Potter onderstreept dat het van belang is dat het niet bij woorden blijft, maar dat het manifest ook in daden wordt omgezet. “Iedere school hoopt de doelen uit het manifest concreet uit te werken. Ze geven ook aan dit zelf te zullen monitoren. Hier willen we serieus mee omgaan.”

Verder vindt De Potter het “essentieel” om nog te benadrukken dat het manifest geen onderdeel is van een nieuwe hype. “We willen niet mee in een milieugeloof. De schepping vinden we belangrijk. Maar herschepping blijft voor ons in het onderwijs de kern. Duurzaamheid mag daarvan niet afleiden.”

Op het congres hoopt ds. W. Visscher, predikant van de gereformeerde gemeente in Amersfoort, te spreken over “Omgaan met de schepping”. Weerman en ondernemer Reinier van den Berg spreekt over “Oprecht rentmeesterschap”. Tijdens het congres gaan Carla Dik-Faber van de ChristenUnie, Ellen Brinksma van GroenLinks en het kersverse SGP-Kamerlid Chris Stoffer met elkaar in debat.

Het congres “Duurzaam Doen!” moet een startpunt zijn van een beweging binnen de gereformeerde gezindte, zodat er meer oog komt voor rentmeesterschap en duurzaamheid.

