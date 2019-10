Reddingsoperatie voor zeldzame bosplant knikkend nagelkruid

Knikkend nagelkruid is een zeer zeldzame, kwetsbare plantensoort die op de Rode Lijst staat. De natuurlijke habitat van de Geum rivale staat sterk onder druk, onder andere door verdroging, vermesting en verzuring. Hierdoor zijn de planten teruggedrongen tot kleine populaties die sterk geïsoleerd van elkaar liggen, waardoor natuurlijke uitwisseling van pollen en zaden niet meer mogelijk is.

De Unie van Bosgroepen, Wageningen University & Research (WUR) en natuuronderzoeksinstituut Floron werken samen met Staatsbosbeheer aan een herstelprogramma voor de plant, om verdere achteruitgang en het verdwijnen van de soort te voorkomen. Zo proberen de organisaties door middel van kweekprogramma’s de populaties te versterken. Ook start er een onderzoek in de provincies Gelderland en Noord-Brabant naar kansrijke locaties voor herintroductie. De wens is om knikkend nagelkruid terug te brengen in het bosbeeld, daar waar deze mooie plant eerder veelvuldig voorkwam.