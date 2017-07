Recordaantal wilde zwijnen op de Veluwe

Op de Veluwe lopen momenteel een record aantal wilde zwijnen rond. Volgens officiële tellingen zijn het er deze zomer 6253, maar vermoedelijk zijn het er nog 1500 meer. Dat is 5,7 keer zoveel als gewenst. Daarom moeten er duizenden zwijnen worden afgeschoten.

Dat meldde Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland maandag in haar jaarrapportage. Een FBE inventariseert hoeveel wild per deelgebied rondloopt en hoeveel dieren zo’n gebied ‘aankan’. Daarna bepaalt de FBE hoeveel dieren er moeten worden afgeschoten.

Het werkelijke aantal wilde zwijnen ligt hoogstwaarschijnlijk nog veel hoger, omdat de tellingen in mei en juni lastig uit te voeren waren vanwege het grote voedselaanbod toen. Wilde zwijnen eten veel eikels en beukennootjes, het zogeheten mast. Dit voorjaar was daarvan veel beschikbaar, zodat de wilde zwijnen geen belangstelling hadden voor het lokvoer dat bij tellingen wordt gebruikt.

In 2008 was de situatie hetzelfde. Toen was er ook sprake van een recordjaar, met 6053 officieel getelde zwijnen. Achteraf bleek na correcties dat er toen zo’n 1500 meer wilde zwijnen rondliepen dan geteld. Dat zou dit jaar weer het geval kunnen zijn, waardoor het geschatte aantal zwijnen op ruim 7750 ligt.

Dit terwijl het gewenste aantal zwijnen komend voorjaar, de doelstand, op 1350 dieren ligt. Het betekent dat er in het jachtseizoen van 1 juli tot en met 31 januari in ieder geval 4500 wilde zwijnen moeten worden afgeschoten. Het kan zijn dat dit aantal in de loop van de zomer omhoog wordt geschroefd. In Nationaal Park De Hoge Veluwe bijvoorbeeld, moeten van de 373 getelde dieren er 323 sneuvelen, zodat er 50 overblijven.

Voor veel jagers is zo veel zwijnen schieten geen haalbare kaart. Vorig jaar moesten er 4106 zwijnen worden afgeschoten, maar slechts 2826 legden het loodje, een percentage van nog geen 70 procent. In mei dit jaar waren jagers op de Veluwe al boos vanwege het hoge aantal edelherten dat ze moesten afschieten.

Het vele wild is voor toeristen op de Veluwe goed nieuws. Zij kunnen nu vaker wilde zwijnen zien. Omdat nu de meeste eikels en beukennootjes zijn ontkiemd, is het voedselaanbod voor de wilde zwijnen fors afgenomen. Door de droogte dit voorjaar is er bovendien minder gras voorhanden dan voorgaande jaren. Hongerige wilde zwijnen komen nu meer uit de dekking om voedsel te zoeken (foerageren).

Het hoge aantal zwijnen heeft ook een keerzijde. Nu de varkens meer trekken, steken ze vaker wegen over. Dat leidt tot meer verkeersaanrijdingen. Halverwege dit jaar zijn er al evenveel aanrijdingen met wilde zwijnen geregistreerd als in het hele vorige jaar: 287.

De honger bij wilde zwijnen zorgt er ook voor dat sommige, vooral jonge, dieren de hongerdood sterven. Er zijn al dertig van zulke gevallen gemeld. De verwachting is dat dit verschijnsel deze zomer alleen maar zal toenemen.