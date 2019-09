Recordaantal egels geteld tijdens speciaal weekend

Tijdens de tiende editie van het Egelweekend afgelopen weekwisseling is er een recordaantal egels geteld: 2088. Daarvan liepen er 1385 rond in tuinen. Daarbuiten zijn er 703 egels gemeld, waarvan 100 doodgereden dieren. Uit Friesland kwamen de meeste meldingen, daarna volgden Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Met de resultaten van het Egelweekend hopen de Zoogdiervereniging en de Egelwerkgroep meer inzicht te krijgen in de stand en de verspreiding van de egelpopulatie. Uit eerdere tellingen bleek dat de egelpopulatie over de periode 1994-2018 matig is afgenomen.

De twee organisaties hebben 2019 uitgeroepen tot Jaar van de Egel. Elk jaar zet de Zoogdiervereniging een diersoort centraal die om verschillende redenen meer aandacht nodig heeft. Het lijkt niet goed te gaan met de egel in Nederland, al is onduidelijk waarom.