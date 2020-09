„Record in opwekking windenergie door zomerstorm”

De augustusstorm die vorige week woensdag over Nederland raasde, heeft een recordopbrengst van windenergie gebracht.

Dat meldde nieuwssite Nu.nl maandag. Voor het eerst in 24 uur zou de opbrengst boven de 100.000 megawattuur zijn uitgekomen. Daarmee zou bijna een derde van de Nederlandse stroombehoefte zijn gedekt.

Cijfers van Energieopwek.nl wijzen uit dat tijdens het record van 26 augustus ongeveer twee derde van de windenergie uit windturbines op land kwam, en een derde uit windparken op zee.

De windparken op zee maken het verschil, verklaart energie-expert Martien Visser tegenover Nu.nl: „Op de Noordzee gaat het heel snel. Hoeveel windturbines al operationeel zijn is niet publiek bekend, maar op basis van persberichten ga ik uit van een toename van meer dan 80 procent in een jaar tijd: van 957 megawatt in 2019 naar ruim 1700 megawatt op 26 augustus.” Op land is windenergie ook wel iets toegenomen, maar gaat het veel minder hard, zegt Visser.

Als de storm van vorige week in 2030 over Nederland zou razen, zou zelfs met de opbrengst uit de windenenergie in de volledige elektriciteitsbehoefte van Nederland kunnen worden voorzien, zegt hij, uitgaande van uitbreiding van de opwekkingscapaciteit. Na 2030 zou wind op zee volgens Visser nog vier tot zeven keer zo groot kunnen worden.