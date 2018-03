Provincie: Geen extra raster bij ecoduct

De Gelderse gedeputeerde Van Dijk vindt dat er voor de provincie Gelderland geen rol is weggelegd om een extra wildraster te plaatsen in de buurt van het nieuwe ecoduct Kootwijkerzand over de A1 bij Stroe. Ook is er daarvoor geen toezegging gedaan richting agrariërs.

Dat antwoordde Van Dijk woensdag op vragen van de Gelderse SGP-fractie. Zo’n raster zou in de toekomst ook wolven kunnen tegenhouden. Boeren uit de buurt protesteerden vrijdag bij de opening van het ecoduct. Staatsbosbeheer zegt naar een oplossing te zoeken.